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Migration in SpanienWeder zu essen noch zu trinken, und alle Läden zu – wie Ceuta dichtmacht

Lesezeit: 5 Min.

Spanische Soldaten blockieren am Freitag den Strand zur Exklave Ceuta.
Spanische Soldaten blockieren am Freitag den Strand zur Exklave Ceuta. Antonio Sempere/AP Photo

Nach dem Andrang von Flüchtlingen aus Marokko schließt die spanische Exklave ihre Geschäfte. Offenbar will man so Tausende Migranten zur Rückkehr bewegen. Das Kalkül scheint aufzugehen – ein Besuch in Ceuta.

Von Patrick Illinger, Ceuta

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Wo er am Ende hin will? Deutschland, sagt Mohamed, ein junger Mann mit rundlichem Gesicht und zartem Schnauzbart. Lkw-Fahrer will er dort werden, er habe den entsprechenden Führerschein. Tatsächlich spricht Mohamed ein paar Brocken Deutsch. „Aber hier können wir nicht stehen bleiben“, sagt er und deutet hinter sich, „da kommt das Militär.“

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