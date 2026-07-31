Nach dem Andrang von Flüchtlingen aus Marokko schließt die spanische Exklave ihre Geschäfte. Offenbar will man so Tausende Migranten zur Rückkehr bewegen. Das Kalkül scheint aufzugehen – ein Besuch in Ceuta.

Wo er am Ende hin will? Deutschland, sagt Mohamed, ein junger Mann mit rundlichem Gesicht und zartem Schnauzbart. Lkw-Fahrer will er dort werden, er habe den entsprechenden Führerschein. Tatsächlich spricht Mohamed ein paar Brocken Deutsch. „Aber hier können wir nicht stehen bleiben“, sagt er und deutet hinter sich, „da kommt das Militär.“