Von Brigitte Kramer, Palma de Mallorca

An der Playa de Palma ist der Sommer ruhig, auch wenn die Bilder in den Medien und sozialen Netzwerken einen anderen Eindruck vermitteln. Sie zeigen junge Touristen, die sich zum Feiern auf der Promenade treffen - an ein paar Stunden am Abend. Doch während des restlichen Tages geht es gemütlich zu. Viele Sonnenschirme sind gar nicht erst aufgebaut, Liegen bleiben gestapelt und fürs Handtuch ist ausreichend Platz im Sand. Das Meer glitzert im Sonnenlicht, Kinder spielen in den Wellen, Erwachsene lassen sich im Wasser treiben. Die Luft hat 36 Grad und ist windstill.