Trotz steigender Zahl der Coronavirusfälle hat Spanien am Montag begonnen, die drastischen Beschränkungen zu lockern. So wurde einigen Unternehmen, etwa Baufirmen, erlaubt, den Betrieb aufzunehmen. Geschäfte und Bars bleiben geschlossen, öffentliche Plätze abgeriegelt. Die meisten Menschen müssen zu Hause bleiben. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fuhr, erhielt eine Schutzmaske. Polizisten verteilten Millionen davon in Regionen, in denen kein Feiertag war. Spanien ist eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Corona stieg auf 17 489. Mit 517 neuen Todesfällen in 24 Stunden war dies der bisher geringste Anstieg. Die Zahl der Infektionen legte auf 169 496 zu. Ministerpräsident Pedro Sanchez erklärte, die Entscheidung, den Betrieb teilweise wieder aufzunehmen, sei gefallen nach Beratungen mit Wissenschaftlern.