Schon einmal in der Geschichte der spanisch-amerikanischen Beziehungen kam es zu einem Streit um Überflugrechte. 1966 verbot der damalige Diktator Francisco Franco den im Kalten Krieg über den Globus patrouillierenden B-52-Bombern, den spanischen Luftraum zu kreuzen. Der Grund war nachvollziehbar: Die Amerikaner hatten kurz zuvor bei einer fehlgeschlagenen Luftbetankung vier Wasserstoffbomben verloren, die in Andalusien aufschlugen und einen ganzen Landstrich mit Plutonium verseuchten.