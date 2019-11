Nur zwei Tage nach den Parlamentswahlen in Spanien haben der geschäftsführende Premierminister Pedro Sánchez, der auch die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) führt, und der Vorsitzende des linksalternativen Bündnisses Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, eine Absichtserklärung über die Bildung einer Regierungskoalition geschlossen. Allerdings verfügen beide Fraktionen zusammen nur über 155 der 350 Sitze des Abgeordnetenhauses. Für eine Mehrheit wären sie auf die Unterstützung der katalanischen Separatisten angewiesen. In Madrid werden die Chancen für eine derartige Koalition als eher gering angesehen. Bei den Wahlen am Sonntag haben PSOE und UP 9,1 Millionen Wähler hinter sich gebracht, die drei Parteien des rechten Spektrums aber 10,2 Millionen.