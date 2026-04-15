Der Nächste, bitte. Ein Mann mit sorgfältig nach hinten geföhntem Haar und Trainingsjacke erhebt sich im Wartebereich und nimmt am Empfangstisch Platz. Seine Haltung ist gebeugt, er spricht leise. Die Dinge, die er nun erzählen soll, sind ihm sichtlich unangenehm.
MigrationSpanien umarmt eine halbe Million illegale Einwanderer
Lesezeit: 5 Min.
Hunderttausende Migranten ohne Papiere dürfen bald ganz legal im Land leben und arbeiten. Die Wirtschaft profitiert davon, die Kirche lobt „einen Akt sozialer Gerechtigkeit“. Doch es gibt auch Widerstand.
Von Patrick Illinger, Madrid
Literatur:Eine Million Euro für ein Buch? Ja, bitte
Der spanische Flughafenbetreiber Aena zeichnet einen Roman mit einer ungewöhnlich hohen Summe aus. Ist das unanständig? Im Gegenteil: Woran sich deutsche Unternehmen und reiche Kunstliebhaber ein Beispiel nehmen könnten.
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