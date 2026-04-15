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MigrationSpanien umarmt eine halbe Million illegale Einwanderer

Lesezeit: 5 Min.

Zuwanderer aus Bangladesch feiern in Barcelona die Entscheidung der spanischen Regierung. Aber wie prüft man mögliche Vorstrafen der Bewerber?
Zuwanderer aus Bangladesch feiern in Barcelona die Entscheidung der spanischen Regierung. Aber wie prüft man mögliche Vorstrafen der Bewerber? Nacho Doce/Reuters

Hunderttausende Migranten ohne Papiere dürfen bald ganz legal im Land leben und arbeiten. Die Wirtschaft profitiert davon, die Kirche lobt „einen Akt sozialer Gerechtigkeit“. Doch es gibt auch Widerstand.

Von Patrick Illinger, Madrid

Der nächste bitte. Ein Mann mit sorgfältig nach hinten geföhntem Haar und Trainingsjacke erhebt sich im Wartebereich und nimmt am Empfangstisch Platz. Seine Haltung ist gebeugt, er spricht leise. Die Dinge, die er nun erzählen soll, sind ihm sichtlich unangenehm.

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