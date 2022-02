In der Führungskrise bei Spaniens Konservativen wirft Pablo Casado als Chef der größten Oppositionspartei das Handtuch. Casado werde einen außerordentlichen Parteitag zur Wahl eines neuen Präsidenten der Volkspartei (PP) einberufen und nicht kandidieren, teilte die PP am Donnerstag mit. Diese Entscheidung fiel bei einem Treffen Casados mit den Landesfürsten der PP. Der Parteitag solle nach Möglichkeit am 2. und 3. April stattfinden, hieß es. In einem schmutzigen Machtkampf rang Casado bereits seit einiger Zeit mit Madrids sehr beliebter Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso.