Die Sozialisten im katalanischen Parlament wollen mit der separatistischen Partei ERC koalieren. Das empört Carles Puigdemont: Er kündigt an, nach Spanien einzureisen und seine Verhaftung in Kauf zu nehmen.

Von Patrick Illinger, Madrid

Alles sah nach Entspannung aus am vergangenen 12. Mai. Katalonien hatte sein neues Parlament gewählt, der Separatismus verlor seine Mehrheit. Wahlsieger war Salvador Illa, der Kandidat der traditionsreichen Sozialistischen Arbeiterpartei, die auch ganz Spanien regiert. Premier Pedro Sánchez’ Umarmung für die abtrünnige Region, die sein konservativer Vorgänger Mariano Rajoy im Herbst 2017 mit knüppelnden Polizeieinheiten in Schach gehalten hatte, zeigte offenbar ihre Früchte. Am 12. Mai, so schien es, war Katalonien wieder in das Königreich Spanien eingemeindet.