24. Februar 2019, 18:26 Uhr Spanien "Der Nationalismus wird als Zauberformel angepriesen"

Kataloniens Oppositionschefin Arrimadas spricht über Separatismus, Solidarität in Europa und Stierkämpfe.

Interview von Thomas Urban

Die Krise um Katalonien zieht weiter Kreise: In Madrid stürzte darüber die Regierung, zugleich wird zwölf führenden Separatisten der Prozess vor dem Obersten Gericht gemacht. Mit Inés Arrimadas als Spitzenkandidatin wurde die liberale Bürgerpartei (Ciudadanos), die für die Einheit Spaniens eintritt, bei den Regionalwahlen in Katalonien vor einem Jahr zur größten Fraktion. Die 37-Jährige ist Oppositionsführerin in Barcelona, da die separatistischen Parteien zusammen eine knappe Mehrheit bekommen haben.

SZ: Was ist schiefgelaufen in Katalonien, dass die Separatisten seit 2010 die ...