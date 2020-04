Wiederholt hat der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez in den vergangenen Tagen von Anzeichen für eine Entspannung gesprochen. In der Tat war die Zahl der registrierten Corona-Neuinfizierten im Land lange Zeit täglich gesunken. Freitagmittag allerdings gaben die Behörden bekannt, dass die Zahl der Neuinfektionen in Spanien binnen 24 Stunden um 5252 auf 188 068 gestiegen seien. Das sei ein Zuwachs von 2,9 Prozent. Die Zahl der Todesopfer belief sich offiziell auf 19 478, die der als geheilt aus der Therapie entlassenen Personen auf 72 963.

Allerdings werfen nicht nur Gesundheitsexperten, sondern auch Vertreter mehrerer Regionalregierungen Sánchez vor, dass Madrid mit falschen, nämlich viel zu niedrigen Zahlen operiere. Die Debatte darüber überdeckte am Donnerstag die Berichte über die allgemeine Lage.

Nach wie vor sind Altenheime und Sozialstationen für Behinderte in besonderer Weise von dem Virus betroffen. Für weitere Unsicherheit sorgten Informationen, dass Universitäten und Schulen erst wieder nach den Sommerferien öffnen sollen. Mehr als ein Drittel der Betroffenen entfallen auf die Region Madrid. Bis zu 60 Prozent der Todesopfer sind den offiziellen Angaben zufolge Bewohner von Altenheimen und kommunalen Sozialstationen sowie Heimen für hilfsbedürftige Behinderte. Diese Heime leiden unter großer Personalnot. Ein beträchtlicher Teil der Pfleger kam aus Osteuropa, vor allem aus Rumänien, die meisten von ihnen sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Die spanischen Medien sind voll mit Berichten über hilfsbedürftige Senioren und Behinderte, die keine Chance auf effektive Schutzmaßnahmen und eine angemessene Therapie haben.

Detailansicht öffnen Schmerzvoller Abschied: Die Mitarbeiter eines Krankenhauses im spanischen Leganes trauern um einen 57 Jahre alten OP-Pfleger, der an einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben ist. (Foto: Ricardo Rubio/dpa)

Experten meinen, dass die offiziellen Zahlen noch viel zu niedrig seien, weil die Statistiken nur die Personen erfassten, bei denen nach dem Tod eine vorangegangene Viruserkrankung festgestellt worden ist. Dies sei aber bei den meisten Senioren nicht der Fall. Die Regionalregierung von Katalonien ordnete nun an, dass auch Fälle, bei denen die Symptome mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Virus hinweisen, in die Statistik aufgenommen werden. Wenn auch die anderen 16 autonomen Regionen, denen das Gesundheitswesen unterliegt, dem Beispiel Barcelonas folgen, würden sich die offiziellen Zahlen vermutlich mehr als verdoppeln.

Angesichts der heftigen Debatte kündigte das Gesundheitsministerium nun einheitliche Maßstäbe für die Erfassung der Erkrankten und Toten an. Sánchez wurde sowohl von linken wie rechten Medien vorgeworfen, dass die Informationspolitik seines Kabinetts gegen das Transparenzgesetz verstoße. Kritisiert wurde auch, dass Fachminister nicht auf Anfragen aus den Medien reagieren. Fragen für die Pressekonferenzen müssten vorher gemailt werden. Kritische Fragen ignorierten die Sprecher der Ministerien.

Ein weiterer Konflikt zwischen Madrid und Barcelona bahnte sich an. In Katalonien soll das strenge Ausgehverbot gelockert werden, Kinder sollen in Begleitung von Erziehungsberechtigten wieder Parks und Spielplätze besuchen dürfen. Doch Madrid ist strikt dagegen. Zur Begründung führen die Gesundheitspolitiker der Hauptstadt an, dass die Übertragung des Virus durch Kinder nicht genügend erforscht sei.

Aus Kreisen der Zentralregierung wurde Plänen bekannt, nach denen sämtliche Schulen und Universitäten erst nach den Sommerferien Anfang September wieder geöffnet werden sollen. Immer mehr geraten auch die harten Strafen für Regelbrecher in den Fokus. Die verschiedenen Polizeitruppen Spaniens haben bislang mehr als 600 000 Bußgeldbescheide ausgestellt. Wer in einem Park oder Wald angetroffen wird, muss Hunderte Euro zahlen, selbst wenn er allein ist und niemanden gefährdet. Kritiker halten diese Regel für völlig unsinnig und verweisen auf andere EU-Länder, in denen Sport im Freien und Spaziergänge geradezu empfohlen werden.