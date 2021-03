Spaniens Vize-Regierungschef Pablo Iglesias von der links-alternativen Partei Unidas Podemos hat seinen Rücktritt angekündigt. Er werde bei der Neuwahl am 4. Mai in der Region Madrid gegen die konservative Regionalregierungschefin Isabel Díaz Ayuso antreten, sagte Iglesias am Montag. Sein Regierungsamt werde er zum Beginn des Wahlkampfes am 30. April aufgeben. "Die Demokratie wird durch eine neue Rechte à la Trump bedroht", begründete Iglesias seinen Schritt. Díaz Ayuso wird in Spanien oft mit dem früheren US-Präsidenten verglichen.