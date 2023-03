Gleichstellung:Spanien will verpflichtende Geschlechterparität

Spanien will verpflichtende Geschlechterparität

Will Spanien zum Vorbild in Europa machen: Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez

Ministerpräsident Pedro Sánchez hat ein neues Gesetz angekündigt, das einen Anteil von mindestens 40 Prozent Frauen in der Regierung und in den Vorständen großer Unternehmen garantieren soll.

Von Celine Chorus

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hat am Samstag einen Gesetzentwurf angekündigt, der eine Geschlechterparität in Entscheidungsgremien, einschließlich des Ministerrates, vorschreibt. "Wenn Frauen die Hälfte der Gesellschaft ausmachen, dann muss ihnen auch die Hälfte der politischen und wirtschaftlichen Macht zustehen", sagte Sánchez bei einem Treffen seiner Partei in Madrid. Kommenden Dienstag soll der Gesetzentwurf im Kabinett verabschiedet werden.