Migranten in SpanienPlötzlich sind sie willkommen

Venezolaner in Madrid. In Spanien leben allein 400 000 Menschen, die vor der Maduro-Diktatur nach Spanien geflohen sind. (Foto: Susana Vera/REUTERS)

Spaniens Wirtschaft blüht auch dank der Einwanderer. Doch viele werden ausgebeutet und schuften ohne Papiere, etwa als Putzkraft oder Handwerker. Nun macht die Regierung für eine halbe Million Menschen die Tür ganz weit auf.

Von Patrick Illinger, Madrid

Spaniens Regierung will einer halben Million illegal im Land lebenden Einwanderern ein offizielles Bleibe- und Arbeitsrecht zugestehen. Damit wäre die seit Jahren gelebte Praxis zu Ende, bei der Spanien Einwanderung zwar generell willkommen hieß, aber Migrantinnen und Migranten in der Praxis zwang, teils jahrelang in einer Schattenwelt aus Angst und Ausbeutung zu leben.

