Spaniens Regierung will einer halben Million illegal im Land lebenden Einwanderern ein offizielles Bleibe- und Arbeitsrecht zugestehen. Damit wäre die seit Jahren gelebte Praxis zu Ende, bei der Spanien Einwanderung zwar generell willkommen hieß, aber Migrantinnen und Migranten in der Praxis zwang, teils jahrelang in einer Schattenwelt aus Angst und Ausbeutung zu leben.