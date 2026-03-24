Zehn Euro kostete es, 25 Menschen auszuziehen. Zehn Euro bezahlten Jugendliche im Herbst 2023 dafür, Porträts ihrer Mitschülerinnen mittels einer KI-Software mit nackten Körpern zu versehen und teils in pornografische Szenen einzubauen. Das Ergebnis der App mit dem auf Deutsch sinngemäßen Namen „Kleider runter“ waren Bilder, die Schüler der spanischen Kleinstadt Almendralejo womöglich witzig fanden und in Whatsapp-Gruppen verbreiteten. Für die Betroffenen und deren Eltern waren diese Deepnudes erschütternd.