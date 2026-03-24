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SpanienStarke Frauenrechte, doch bei KI-Pornos klafft noch eine Gesetzeslücke

Lesezeit: 4 Min.

Collage: sted/SZ, Fotos: imago

Spanien hat europaweit die vorbildlichsten Frauenrechte. Doch die Anzeige von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen zeigt: Solche Fälle sexueller Gewalt im digitalen Raum sind auch dort noch kein eigener Tatbestand.

Von Patrick Illinger, Madrid

Zehn Euro kostete es, 25 Menschen auszuziehen. Zehn Euro bezahlten Jugendliche im Herbst 2023 dafür, Porträts ihrer Mitschülerinnen mittels einer KI-Software mit nackten Körpern zu versehen und teils in pornografische Szenen einzubauen. Das Ergebnis der App mit dem auf Deutsch sinngemäßen Namen „Kleider runter“ waren Bilder, die Schüler der spanischen Kleinstadt Almendralejo womöglich witzig fanden und in Whatsapp-Gruppen verbreiteten. Für die Betroffenen und deren Eltern waren diese Deepnudes erschütternd.

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