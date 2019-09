Das Oberste Gericht Spaniens hat am Dienstag grundsätzlich der spanischen Regierung die Umbettung des 1975 gestorbenen Diktators Francisco Franco erlaubt, doch sind damit längst nicht alle rechtlichen Hürden für das vom sozialistischen Premier Pedro Sánchez angestrebte Vorhaben genommen. Franco wurde nach seinem Tod in einer monumentalen Höhlenbasilika im Tal der Gefallenen in den Bergen 50 Kilometer nordwestlich von Madrid beigesetzt. Sein Grab befindet sich hinter dem Hauptaltar des von Zwangsarbeitern in den Fels gehauenen Gotteshauses, der Ort wird von der Mehrheit der Spanier als Denkmals des Sieges des Diktators über seine republikanischen Gegner im Bürgerkrieg (1936-1939) angesehen. Sánchez hatte im Juni 2018 die Umbettung der sterblichen Überreste Francos auf den Friedhof des Madrider Außenbezirks El Pardo angekündigt, wo bereits dessen Witwe nach ihrem Tod 1988 begraben wurde.

Gegen das Vorhaben hatten die sieben Enkel Francos geklagt. Zur Begründung führten sie an, dass ihr Wille als Angehörige bei einer Umbettung nach den geltenden Vorschriften nicht umgangen werden könne. Sie hätten grundsätzlich keine Einwände gegen die Umgestaltung des Tals der Gefallenen, aber sie bestünden darauf, dass ihr Großvater im Familiengrab beigesetzt wird, das ihre 2017 gestorbene Mutter in der Krypta der Madrider Almudena-Kathedrale gekauft hatte. Die Mitteilung war für das Kabinett Sánchez ein Schock, seine Berater hatten davon nicht gewusst, sie hatten die Familie nicht kontaktiert. Francos Grab im Herzen Madrids, das wäre eine Horrorvorstellung für die spanische Linke. Das Oberste Gericht befand nun, dass die Entscheidung über die letzte Ruhestätte Francos seinerzeit von der Regierung getroffen worden sei, deshalb könne diese auch nun wieder entscheiden.

Allerdings sind zwei Dinge noch nicht geklärt: Zum einen hat ein Richter in der für das Tal der Gefallenen zuständigen Stadt El Escorial festgestellt, dass der Aktionsplan für den Transport der sterblichen Überreste die Sicherheitsbestimmungen für derartige Arbeiten außer Acht lässt. Zum anderen sind die Benediktiner Hausherrn der Basilika, und deren Abt indes verweist auf den Vatikan. In der Kurie in Rom aber wurde der stellvertretenden spanischen Regierungschefin Carmen Calvo beschieden, dass man nur auf die Benediktiner einwirken werde, wenn alle Parteien den Plan der Regierung akzeptieren. Ein Sprecher der Bischofskonferenz hatte bereits im Frühjahr erklärt, man werde kein Abkommen mit einer geschäftsführenden Regierung führen. Sánchez hat bislang keine Mehrheit im Parlament für sein Minderheitskabinett gefunden. In Madrid gilt es daher als unwahrscheinlich, dass bis zu den vorgezogenen Wahlen am 10. November konkrete Schritte für die Umbettung Francos unternommen werden.