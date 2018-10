3. Oktober 2018, 18:57 Uhr Spanien Flucht nach vorn

Kataloniens Regionalpräsident Torra stellt der Regierung in Madrid ein Ultimatum - andernfalls würden die Separatisten dem Premierminister die Unterstützung entziehen und seine Regierung zu Fall bringen.

Von Thomas Urban , Madrid

Der katalanische Regionalpräsident Quim Torra hat von der spanischen Regierung eine verbindliche Zusage für den Weg zur "Selbstbestimmung" bis Anfang November verlangt. Andernfalls würden die Abgeordneten der separatistischen Parteien im Madrider Parlament dem Premier Pedro Sánchez die bisherige Unterstützung verweigern und somit dessen Regierung zu Fall bringen. Mehrere Minister in Madrid erwiderten darauf, dass sich die Regierung nicht durch ein Ultimatum erpressen lasse. Sánchez, der die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) führt, warnte Torra davor, radikale Kräfte in Katalonien zu unterstützen.

In der Nacht nach dem ersten Jahrestag des illegalen katalanischen Unabhängigkeitsreferendums am 1. Oktober war es im Zentrum Barcelonas zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen, die das katalanische Parlament stürmen wollten. In den Stunden zuvor hatten Verfechter der Abspaltung vom Königreich Spanien vorübergehend Autobahnen und Eisenbahnlinien blockiert.

Torra, früher Berater des abgesetzten Regionalpremiers Carles Puigdemont, sprach von einem "Vorschlag zur Ausübung der Selbstbestimmung". Die unscharfe Formulierung lässt offen, ob damit die staatliche Unabhängigkeit oder eine erweiterte Autonomie gemeint ist. Letzteres hatte Sánchez bereits vorgeschlagen, der im Gegensatz zu seinem im Mai durch ein konstruktives Misstrauensvotum gestürzten konservativen Vorgänger Mariano Rajoy seine Bereitschaft bekundet hat, über Zugeständnisse an Barcelona zu verhandeln. Gleichzeitig hat Sánchez aber auch unterstrichen, dass eine Abstimmung über die Unabhängigkeit nicht in Frage kommt, da die spanische Verfassung die Abspaltung einer Region verbietet. Bei dem Referendum vor einem Jahr hatten 90 Prozent bei einer Beteiligung von 42 Prozent mit Ja gestimmt, also etwa 38 Prozent der Wahlberechtigten. Torra und seine Gefolgsleute behaupten unverdrossen, dass diese Zahl ihren Kurs legitimiert.

In Barcelona erhält Torra für seine Drohung nicht nur Zuspruch

In Madrid finden bereits seit Wochen Planspiele über vorgezogene Wahlen statt, die Drohung Torras dürfte die Regierung also kaum geschreckt haben. Im Gegenteil: Umfragen zufolge dürfte die PSOE die Wahlen deutlich gewinnen, auch wenn es nicht zur absoluten Mehrheit reichen dürfte. Überdies dürfte die konservative Volkspartei (PP), an deren Spitze der junge Scharfmacher Pablo Casado auf den moderaten Rajoy gefolgt ist, ihre absolute Mehrheit im Senat, dem Oberhaus, verlieren.

In der spanischen Hauptstadt wird spekuliert, ob Torra mit seinem Ultimatum nicht die Flucht nach vorn versucht. Denn der Jahrestag am 1. Oktober hat gezeigt, dass er sich keineswegs seiner knappen Mehrheit im Parlament in Barcelona sicher sein kann. Zum einen ist er zunehmendem Druck aus den eigenen Reihen ausgesetzt. Hinter dem liberalkonservativen Parteienbündnis "Gemeinsam für Katalonien" (JxC), dem er angehört, stehen Wirtschaftskreise, die an einer weiteren Destabilisierung der Region nicht interessiert sind. Nach Angaben der Nationalbank in Madrid sind seit dem Referendum vor einem Jahr etwa 30 Milliarden Euro aus den Banken der Region abgeflossen; mehr als 2000 Firmen haben ihren Sitz in andere Regionen verlegt, so dass deren Steuern nicht mehr Barcelona zugutekommen.

Zum anderen stieß die Drohung des Regionalpräsidenten auch bei den Linksrepublikanern (ERC) auf Widerspruch, die gemeinsam mit JxC die Regierung in Barcelona bilden. "In einem Ultimatum steckt der Teufel", sagte Gabriel Rufián, der Sprecher der neun ERC-Abgeordneten im spanischen Parlament in Madrid. Denn bei vorgezogenen Wahlen in Spanien müssten die Separatisten mit empfindlichen Einbußen rechnen.