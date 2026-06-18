Edelsteinbesetzte Colliers, goldene Armreifen, Broschen, Ohrringe und Luxusuhren – mehr als 100 Schmuckstücke fanden Ermittler der spanischen Polizei vor drei Wochen in einem Tresor. Einem Tresor, der weder einem Juwelier noch einem Hehler gehörte, sondern Spaniens früherem Ministerpräsidenten José Luis Zapatero.
Ermittlungen in SpanienDie Juwelen des Sozialisten Zapatero
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Im Büro von Ex-Regierungschef José Luis Zapatero fand die Polizei Schmuck im Wert von 1,3 Millionen Euro. Stammt er aus dubiosen Geschäften? Die Affäre belastet die Regierung Sánchez.
Von Patrick Illinger, Madrid
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