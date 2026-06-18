Spanien : „Wenn noch mehr Leute kommen, überfluten sie uns“

Die Sagrada Família soll das „Taj Mahal Europas“ werden, wenn es nach Barcelonas Tourismus-Manager geht. Die Einheimischen betrachten den Superlativ-Tempel weniger euphorisch – da hilft auch der Segnungsbesuch des Papstes nicht.