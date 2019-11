Zu den wenig bekannten Kapiteln um den Fall der Berliner Mauer gehört die Rolle des damaligen spanischen Premiers Felipe González im Hintergrund der Verhandlungen zwischen den europäischen Regierungen um die deutsche Einheit. González, 77, der als politischer Ziehsohn Willy Brandts galt, reagierte von 1982 bis 1996 in Madrid. Als ehemaliger Regierungschef möchte er die aktuelle Lage in Spanien allerdings nicht kommentieren.

SZ: Herr Premierminister, die Feiern zum 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer sind vorbei, die Euphorie von damals ist längst verflogen. Wie haben Sie diese Tage erlebt, wenige Wochen vor Ihrer Übernahme der Präsidentschaft im Europäischen Rat?

Felipe Gonzáles: In meinem Arbeitszimmer im Moncloa-Palast, dem Amtssitz, habe ich gespannt die Bilder vom Fall der Mauer im Fernsehen verfolgt. Ich habe sofort angeordnet, Telefonverbindungen zu Helmut Kohl und Willy Brandt herzustellen. Ich bekam zuerst Brandt ans Telefon, der sehr bewegt war. Kohl erreichten wir erst später, aber noch in derselben Nacht; er war ja an dem Tag zum offiziellen Besuch in Warschau. Ich habe sofort begriffen, dass etwas Unumkehrbares geschehen war. Es war für mich von Anfang an klar, dass die spanische Regierung die Deutschen beim Prozess der Wiedervereinigung unterstützen wird. Für mich persönlich war es auch ein Akt der Solidarität mit den Deutschen.

Waren Sie von der Öffnung der Mauer überrascht?

Ja, das war es ja für alle. Sogar Kohl, der ja laufend über die Entwicklungen in der DDR unterrichtet wurde, hatte nicht damit gerechnet. Sonst wäre er nicht kurz zuvor nach Warschau geflogen. Im Nachhinein betrachtet liefen natürlich die Entwicklungen darauf hinaus: die Perestroika Gorbatschows, die Öffnung der Grenze zwischen Ungarn und Österreich. Auch ich war damals sehr gut informiert, Spanien sollte ja am 1. Januar 1990 für sechs Monate erstmals die Präsidentschaft des Europäischen Rats übernehmen.

Margaret Thatcher, François Mitterrand, Giulio Andreotti und auch Michail Gorbatschow wollten die DDR erhalten und haben dies jeder auf seine Weise sehr deutlich erklärt. Warum haben Sie gegen den Widerstand der anderen großen EWG-Staaten den Weg Kohls unterstützt?

Man muss präzisieren: Kohls und Genschers. In der Tat gab es mehr oder weniger offenen Widerstand gegen die Einsicht, dass es einen historischen Einschnitt gegeben hatte, der die Entwicklungen erheblich beschleunigte. Bildlich gesprochen: Es war wie ein Pferd, das davongaloppierte. Kohl und Genscher mussten versuchen, dieses Pferd zu lenken.

Haben Thatcher, Mitterrand und Andreotti versucht, auf Madrid Druck auszuüben? Spanien war ja fast noch ein Neuling in der EWG, nämlich erst seit 1986 dabei.

Nein, im Gegenteil. Ich habe es erst gar nicht dazu kommen lassen, denn ich habe sofort die Initiative ergriffen. Am Tag nach dem 9. November sollte unser Außenminister Francisco Fernández Ordóñez gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Roland Dumas nach Tunis zu einem Treffen mit dem Palästinenserführer Arafat fliegen. Ich habe ihn auf dem Flughafen angerufen: Er solle Roland Dumas bitten, dass er Mitterrand als damaligen Präsidenten des Europäischen Rats dazu bringt, wegen der Entwicklungen in Berlin sofort eine Sondersitzung einzuberufen. Dumas rief mich zurück und machte mir klar, dass Mitterrand das vermutlich nicht wolle, und empfahl mir, selbst mit ihm zu reden. In der Tat gab Mitterrand sich sehr abweisend, er verwies auf das für Dezember anberaumte Routinetreffen des Rats. Ich habe ihm daraufhin gesagt: "Berlin geht uns alle an, der Prozess ist unumkehrbar." Erst als zwei Tage später sein Vorgänger Valéry Giscard d'Estaing im französischen Fernsehen sein Unverständnis darüber bekundete, dass der Europäische Rat noch nicht einberufen sei, bequemte sich Mitterrand dazu, es zu tun.

Wie verliefen diese Sitzungen?

Bei den Treffen waren die Unruhe und der passive Widerstand der meisten anderen Regierungschefs gegen Kohl deutlich zu spüren. Zwar betonten alle, dass die Deutschen in Selbstbestimmung über ihre Zukunft entscheiden dürften, aber unter Vorbehalt: Die Zeit für ein wie auch immer geartetes Zusammengehen der beiden deutschen Staaten sei noch nicht reif. Klar sprach sich der Niederländer Ruud Lubbers, ein Christdemokrat, gegen die deutsche Wiedervereinigung aus. Ich habe gedacht: Das werden ihm Kohl und Genscher nie verzeihen.

Haben Sie sich zu Wort gemeldet?

Ja, und ich habe damit bei einigen der Kollegen Stirnrunzeln ausgelöst. Ich habe nämlich erklärt, dass alles auf die deutsche Einheit hinauslaufe, dass die EWG den Prozess politisch unterstützen und das Gebiet der DDR auch in den EWG-Strukturfonds aufnehmen solle, um die Eingliederung zu erleichtern. Dies hätte bedeutet, dass Milliarden aus den Brüsseler Kassen nach Ostdeutschland fließen. Kohl sagte mir leise beim Abendessen: "Die anderen werden nie diesen Vorschlag von dir akzeptieren, sie werden sagen, das soll alles zu Lasten der Deutschen gehen." Ich entgegnete: "So oder so werden alle Europäer den Aufbau der DDR mitfinanzieren. Wenn ihr eine Währungsunion macht, so wird das die gesamte Wirtschaftspolitik der EWG beeinflussen." Ich habe dieses Argument dann in der großen Runde wiederholt.

Wie reagierte Mitterrand?

Er leitete das erste Treffen so, dass es ohne Beschluss und ohne Resolution endete. Kurz darauf flog er nach Kiew, um Gorbatschow zu treffen, der wie er die DDR erhalten wollte. Anschließend unterrichtete Mitterrand die anderen Regierungschefs über seine Kiewer Gespräche: Gorbatschow akzeptiere selbstverständlich den freien Willen der Deutschen, aber die Wiedervereinigung sei keine aktuelle Frage, das werde sich erst in Jahrzehnten entscheiden. Mitterrand hat sich zwar auf Gorbatschow berufen, aber ich denke, es war auch seine persönliche Position; er wollte einfach Zeit gewinnen. Eindeutig bezog damals Andreotti Position, er wiederholte den bekannten Spruch: "Ich liebe Deutschland so sehr, dass ich mich freue, dass es zwei davon gibt."

Wie hat Helmut Kohl darauf reagiert?

Bei vielen Gelegenheiten hat er nach der Wiedervereinigung seine rechte Hand mit gespreizten Fingern gehoben und in die Runde gerufen: "Ich kann an den Fingern einer Hand abzählen, wer mich in der Nacht des Mauerfalls angerufen hat!"

Die spanischen Sozialisten, deren Vorsitzender Sie damals waren, hatten enge Beziehungen zur SPD, die sich ja Mitte der 80er-Jahre mit der Existenz der DDR abgefunden hatte. Willy Brandt schrieb noch im Sommer 1989, das Reden von Wiedervereinigung sei eine Lebenslüge.

Dann aber hat er sofort erkannt, dass dieses galoppierende Pferd nicht aufzuhalten war, sondern geführt werden musste, so wie auch die anderen Vertreter der Kriegsgeneration: Helmut Schmidt, Kohl und Genscher. Doch die nächste Generation der SPD, Brandts Enkel, die so alt waren wie ich, zeigten keinen Mut. Sie warnten vor den finanziellen Belastungen. In der Tat schien ja die Währungsunion zwischen der alten Bundesrepublik und der DDR rein volkswirtschaftlich betrachtet eine absurde Idee zu sein, doch politisch war sie unvermeidlich.

Ein Sprung in die Gegenwart. Von Spanien und Portugal abgesehen steckt die europäische Sozialdemokratie in einer tiefen Krise. Was raten Sie den Genossen in den anderen Ländern?

Wir leben in einer globalisierten Wirtschaft mit gewaltigen international agierenden Konzernen. Die Einkommen werden immer ungleicher verteilt, nur ein Bruchteil der Bevölkerung profitiert spürbar vom Wirtschaftswachstum. Die europäischen Sozialdemokraten aber laufen anderen Gruppierungen bei den Themen hinterher: Erweiterung der persönlichen Freiheiten, gleichgeschlechtliche Ehen, Gender, grüne Wirtschaft. Das alles ist natürlich gut und wichtig. Unser Kernthema aber sollte die soziale Gerechtigkeit sein.