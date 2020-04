42 Tage lang waren Spaniens Kinder eingesperrt. Seit dem 15. März, als Ministerpräsident Pedro Sánchez überhastet den Alarmzustand verkündete und eine landesweite Ausgangssperre verhängte, bis zu diesem Sonntag. Nun aber dürfen die Kinder wieder raus an die frische Luft, aber nur eine Stunde am Tag, begleitet von einem Erziehungsberechtigten. Von anderen Kindern sollen sie sich fernhalten, sie schon gar nicht berühren oder umarmen. Denn Spaniens Regierung, die die Gefahr anfangs herunterspielte und noch Anfang März Veranstaltungen wie beim Internationalen Frauentag zuließ, hat panische Angst, von Kindern könnte eine große Gefahr für Risikogruppen ausgehen. Die Spaziergänge mit Kindern müssen sich auf das eigene Viertel beschränken, man darf sich nicht mehr als einen Kilometer von der Wohnung entfernen. Auch bleiben die Spielplätze weiterhin geschlossen.

Die Schulen bleiben wohl auch bis zu den Sommerferien geschlossen. Verboten bleibt vorerst auch Sport im Freien; für Empörung sorgten Fälle, bei denen die Polizei Jogger verfolgte und sogar vorübergehend festnahm. Vergeblich wiesen Experten darauf hin, dass das Verbot, Parks und Wälder zu betreten oder allein Sport im Freien zu treiben, völlig unsinnig sei und in keiner Weise zur Eindämmung des Virus beitrage.

Die Medien lassen zunehmend gereizte Menschen zu Wort kommen, die das Krisenmanagement der Regierung von Pedro Sánchez scharf kritisieren. Immerhin hat der Sozialdemokrat auf die Kritik reagiert: Er hat in Aussicht gestellt, dass vom 2. Mai an Familien und Wohngemeinschaften gemeinsam Sport treiben dürften, vorausgesetzt, dass die Zahl der registrierten Neuinfektionen weiterhin sinkt.

Doch hat der permanent übernächtigt und zerfahren wirkende Regierungschef dem wichtigsten Wirtschaftszweig des Landes, Gastronomie und Hotelgewerbe, bislang keine Lockerungen in Aussicht gestellt. So bleiben auch die meisten Strände geschlossen. Nur Industrie- und Agrarbetriebe durften vor zwei Wochen wieder die Produktion hochfahren. Durchgehend von der Ausgangssperre ausgenommen waren lediglich Firmen und Institutionen, die die Infrastruktur in Gang halten. Wirtschaftsexperten rechnen mit einer Pleitewelle ungekannten Ausmaßes. So spricht vieles dafür, dass Spanien, das von der Pandemie nach Italien am meisten betroffene Land, bei den Lockerungen das Schlusslicht bleiben wird.