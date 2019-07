26. Juli 2019, 18:46 Uhr Spanien Der König lässt es laufen

Spaniens Sozialistenchef Sánchez könnte noch eine allerletzte Chance bekommen - sonst drohen Neuwahlen.

Von Sebastian Schoepp

Nun hat der König das Wort: Nach der gescheiterten Regierungsbildung in Spanien obliegt es Felipe VI. zu entscheiden, wie es weitergeht. Der Monarch ließ am Freitag verlauten, er wolle erst mal gar nichts tun, also keine Gespräche mit anderen Parteiführern starten. Dadurch bekommt der geschäftsführende Ministerpräsident Sánchez eine allerletzte Chance, eine Koalition zu bilden.

Der Sozialist war am Donnerstag zum zweiten Mal im Parlament mit dem Versuch durchgefallen, eine Mehrheit für sein Minderheitskabinett zu bekommen. In der Presse rief dies übereinstimmend ziemliches Entsetzen hervor. Enric Juliana von La Vanguardia sprach im Fernsehen von einem "grauenvollen Spektakel". Außer mit den Linksalternativen von Unidas Podemos kämen als Partner für die Sozialisten die Nationalliberalen Ciudadanos infrage. Mit denen gab es bisher allerdings keine aussichtsreichen Gespräche, anders als mit Podemos, bei denen eine Koalition an der Verteilung der Ministerien scheiterte. Sánchez sagte am Freitag, er werde "jetzt nicht das Handtuch werfen". Er kündigte an, er wolle "andere Wege erkunden". Findet er bis Ende September keinen Weg, müsste der König Neuwahlen ausrufen, die dann im November stattfänden - die vierten in vier Jahren. Ob Sánchez erfolgreich sein wird, ist fraglich. Im September werden die Urteile im Prozess gegen die katalanischen Separatistenführer erwartet, die unter dem Vorwurf der Rebellion im Gefängnis sitzen. Erfahrungsgemäß ist in solchen Momenten die Polarisierung in Spanien enorm.

Die Verhandlungen zwischen Sozialisten und Podemos waren nicht zuletzt daran gescheitert, dass die Linksalternativen die inhaftierten Katalanen als "politische Gefangene" sehen und dafür sind, Abstimmungen über die Unabhängigkeit Kataloniens zu erlauben. Die Sozialisten halten hingegen eisern an der Einheit Spaniens fest.