Angesichts der immer noch hohen Migrantenzahlen in Ceuta haben Zehntausende Menschen bei landesweiten Kundgebungen gegen die Migrationspolitik der Regierung demonstriert. Gleichzeitig brachten die Demonstranten zum Ausdruck, dass die Nordafrika-Exklave zu Spanien gehört.

Teilnehmer und Redner warfen der Zentralregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez eine Beschwichtigungspolitik gegenüber Marokko und mangelnde Hilfe für Ceuta vor. Kürzlich hatte Marokkos Minister für islamische Angelegenheiten, Ahmed Toufiq, die historischen Ansprüche seines Landes auf die „besetzten Städte“ Ceuta und Melilla bekräftigt. Auch Marokkos Justizminister Abdellatif Ouahbi hatte vor wenigen Wochen die Rückkehr der beiden spanischen Exklaven in den „Schoß der Heimat“ gefordert.

Migration : Spanien bittet die EU um Hilfe in der Ceuta-Krise Tausende Migranten harren weiter in der spanischen Exklave aus, die Regierung in Madrid gründet einen Krisenstab und wendet sich an die Europäische Kommission. Mit Marokko gibt es wieder Streit. Von Patrick Illinger ...

Der spanische Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo von der konservativen Volkspartei (PP) sprach von einer „Invasion“ durch Migranten, hinter der Marokko stecke. Er bezichtigte Sánchez und dessen Regierung der Lüge. Sie hätten behauptet, es habe keine Warnung vor der Migrationskrise gegeben und Marokko habe dazu auch nicht angestiftet. Beides sei nicht wahr.

Nach Angaben der Zentralregierung beteiligten sich allein in Madrid rund 50 000 Menschen an der Kundgebung. Dort trieb die Nationalpolizei am späten Abend laut einem Bericht von El País extremistische Gruppierungen, die sich in der Umgebung des Abgeordnetenhauses aufhielten, mit Tränengas und Gummigeschossen auseinander. Vier Demonstranten, darunter zwei Minderjährige, wurden wegen Unruhe und Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Zudem seien vier Polizisten verletzt worden.

Ein Banner bei einer Demonstration in Madrid fordert die Inhaftierung des spanischen Ministerpräsidenten. Violeta Santos Moura/REUTERS

„Ceuta ist spanisch und wird nicht allein gelassen“

In Ceuta forderten Tausende Menschen unter einem Meer spanischer Flaggen eine Rückkehr zur Normalität und den Verbleib der Exklave bei Spanien. „Ceuta verkauft sich nicht, Ceuta ergibt sich nicht“, stand auf Transparenten.

Zu den Demonstrationen aufgerufen hatte der Dachverband FEMP der spanischen Kommunen, der von der oppositionellen konservativen PP geleitet wird. „Ceuta ist spanisch und wird nicht allein gelassen“, sagte der Madrider Bürgermeister José Luis Martínez-Almeida. PP-Generalsekretär Miguel Tellado sprach von rund 2000 Kundgebungen in ganz Spanien und forderte erneut den Rücktritt der Regierung und Neuwahlen. Auch die rechtspopulistische Vox beteiligte sich an den Demonstrationen.

In einigen Städten wie etwa in Barcelona oder Bilbao gab es Gegendemonstrationen, bei denen sich die Teilnehmer gegen Rassismus aussprachen. „Kein Mensch ist illegal“, war dort auf Transparenten zu lesen.

Tausende campieren noch auf Straßen und Stränden

Am 30. und 31. Juli waren nach Regierungsangaben mindestens 72 000 Migranten nach Ceuta geströmt. Einen Monat später sind noch immer etwa 5000 von ihnen in der Exklave. Sie campieren zum Teil auf Straßen und Stränden, was für die 83 000 Einheimischen eine große Belastung darstellt. Immer wieder kommt es zu Demonstrationen und teilweise auch zu gewalttätigen Übergriffen auf Migranten und private Hilfsorganisationen.

Zelte und provisorische Unterstände an einem Strand der spanischen Exklave Ceuta. Pedro Nunes/REUTERS

Spanien darf die Migranten aus rechtlichen Gründen nicht kollektiv abschieben, sondern muss jeden Asylantrag individuell entscheiden. Das dürfte noch Wochen oder Monate dauern. Auf das Festland will die spanische Zentralregierung die Menschen aber auch nicht bringen, weil Ceuta nicht zum Schengen-Raum gehört und andere Schengen-Mitglieder dann Grenzkontrollen zu Spanien einführen könnten, wie dies etwa Italien schon getan hat.