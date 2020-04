Spanien will die Einschränkungen wegen des Coronavirus um 15 Tage verlängern. Er werde das Parlament darum bitten, die Abriegelungen bis zum 9. Mai in Kraft zu lassen, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Samstag. Allerdings sollten einige Beschränkungen gelockert werden. "Wir haben die schlimmsten Momente hinter uns gelassen", sagte Sánchez. Doch die erzielten Errungenschaften seien noch nicht ausreichend und vor allem zerbrechlich. "Wir können das nicht mit hastigen Schritten wieder aufs Spiel setzen." Geplant ist, dass Kinder wieder nach draußen dürfen, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die exakten Kriterien der Lockerung sollen in den nächsten Tagen festgelegt werden. Am Sonntag will sich Sánchez mit den Regierungschefs der 17 spanischen Regionen zu Beratungen treffen, um Modalitäten zu besprechen.