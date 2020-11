Von Karin Janker, Madrid

In Madrid geschieht derzeit Erstaunliches: Die Fallzahlen sinken, die Krankenhaus-Einlieferungen gehen zurück und sogar auf den Intensivstationen ist eine gewisse Stabilisierung spürbar. Die zweite Welle der Corona-Pandemie hat den Rest des Landes fest im Griff, die Zahl der Toten erreicht wieder Werte wie im Frühjahr. Doch in der spanischen Hauptstadt hat sich die Ansteckungszahl in den vergangenen sechs Wochen halbiert. Das kommt überraschend, schließlich war das Infektionsgeschehen in Madrid noch im September völlig außer Kontrolle.