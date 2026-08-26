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MigrationSpanien bittet die EU um Hilfe in der Ceuta-Krise

Lesezeit: 2 Min.

Das Stadtoberhaupt von Ceuta fordert drastische Maßnahmen gegen die angeblich 9000 verbliebenen Migranten.
Das Stadtoberhaupt von Ceuta fordert drastische Maßnahmen gegen die angeblich 9000 verbliebenen Migranten. Antonio Sempere/AP Photo

Tausende Migranten harren weiter in der spanischen Exklave aus, die Regierung in Madrid gründet einen Krisenstab und wendet sich an die Europäische Kommission. Mit Marokko gibt es wieder Streit.

Von Patrick Illinger, Madrid

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„Eine weitere Krise, die Pedro Sánchez löst“, jubelte Spaniens Verkehrsminister und Vieltwitterer Óscar Puente, als ein großer Teil der mehr als 70 000 eingedrungenen Migranten die spanische Exklave Ceuta wieder verlassen hatte. Doch knapp vier Wochen nach dem Vorfall an der spanisch-marokkanischen Grenze zeigt sich: Die Krise ist alles andere als gelöst.

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