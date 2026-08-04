Er ist Mr. Cool: Pedro Sánchez lässt Kritik gerne an sich abperlen. Auch jetzt, wo mehr als 20 EU-Staaten Spanien verfehlte Migrationspolitik vorwerfen.

„Ziemlich elektrisch“ nannte Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez kürzlich seine neueste Veröffentlichung. Es handelte sich um die Spotify-Playlist „Verano 26“ („Sommer 26“), die der Premier unter anderem per Tiktok-Video präsentierte. Eine Mischung aus Indie-Titeln, Alternative Rock und Anklängen von Urban Music neben Klassikern wie dem Madonna-Track „I feel so free“.