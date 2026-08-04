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MigrationWarum Spaniens Premier so gelassen auf die Krise in Ceuta reagiert

Lesezeit: 4 Min.

Schlagfertig bespielt Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez die internationale Bühne.
Schlagfertig bespielt Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez die internationale Bühne. JAVIER SORIANO/AFP

Er ist Mr. Cool: Pedro Sánchez lässt Kritik gerne an sich abperlen. Auch jetzt, wo mehr als 20 EU-Staaten Spanien verfehlte Migrationspolitik vorwerfen.

Von Patrick Illinger, Cádiz

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„Ziemlich elektrisch“ nannte Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez kürzlich seine neueste Veröffentlichung. Es handelte sich um die Spotify-Playlist „Verano 26“ („Sommer 26“), die der Premier unter anderem per Tiktok-Video präsentierte. Eine Mischung aus Indie-Titeln, Alternative Rock und Anklängen von Urban Music neben Klassikern wie dem Madonna-Track „I feel so free“.

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