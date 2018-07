25. Juli 2018, 18:48 Uhr Spanien Anfang mit fragwürdigen Abschlüssen

Pablo Casado, der neue Vorsitzende der konservativen Volkspartei, ist wegen seiner Universitäts-Titel unter Beschuss geraten.

Von Sebastian Schoepp

Die Universität Juan Carlos, nach Spaniens langjährigem König benannt, ist Madrids zweitgrößte staatliche Hochschule. Sie hat fünf Standorte in und außerhalb der Hauptstadt. Mehr als 45 000 Studenten sind eingeschrieben. Auch der neue Chef der konservativen Volkspartei (PP), Pablo Casado, erwarb dort einen Titel - unter dubiosen Umständen, wie sich herausstellte. Casado wurde am Wochenende von den Delegierten gewählt, um die PP zurück auf einen streng konservativen Rechtskurs zu führen. Er ist Abtreibungsgegner und steht für das "Spanien der Fahnen". Doch die ganze Woche sprach Spanien vor allem von seinem Studienabschluss. Der Fall liegt in Händen der Untersuchungsrichterin Carmen Rodríguez-Medel. Sie versucht herauszufinden, ob der 37-jährige Nachfolger Mariano Rajoys an der Parteispitze sich Titel erschlichen hat. Die Guardia Civil ermittelt.

1996 gegründet, sollte die Universität Juan Carlos zur Modernisierung des angestaubten spanischen Hochschulwesens beitragen. Bekannt wurde sie aber eher als Titelfabrik für konservative Politiker. Illustre Träger der Ehrendoktorwürde waren unter anderen Geheimdienstchef Félix Sanz Roldán und der frühere Wirtschaftsminister Rodrigo Rato, dessen Titel ihm allerdings aberkannt wurde, weil er wegen Korruption ins Gefängnis musste. Auch Pablo Casado kam in den Genuss einer Vorzugsbehandlung. Ein guter Student war der Arztsohn nie, er mühte sich jahrelang an einem Jura-Studium an der angesehenen Complutense-Universität. Dann wechselte er und machte einen Master-Abschluss in Öffentlichem Recht an der Universität Juan Carlos, für den er nie an einer Vorlesung oder einem Seminar teilnahm und nach Abgabe von ganzen vier Arbeiten.

Die Zeitung eldiario.es berichtete, Casado habe nur vier von 22 Fächern tatsächlich studiert. Casado hat das zugegeben. Man habe ihm zugesichert, er könne seinen Titel in einem Schnellverfahren erwerben, was 2005 - vor einer Gesetzesänderung - legal gewesen sei. Ob wirklich alles mit rechten Dingen zuging oder eine unzulässige Vorzugsbehandlung für den aufstrebenden Jungpolitiker und andere PP-Leute vorlag, untersucht nun Rodríguez-Medel. Dazu würde die Richterin gerne Casados Arbeiten sehen. Doch die seien leider unauffindbar, gab die Universität bekannt. Die Zustände in dem Fachbereich sind offenbar chaotisch. Die Richterin hat nun angeordnet, der PP-Chef solle bis 2. August Dokumente über sein Studium vorlegen. Casado fiel schon vorher durch lässigen Umgang mit biografischen Angaben auf. Er gab ein Postgraduiertenstudium in Harvard im Lebenslauf an, das nur aus Weiterbildungskursen bestand. "15 Jahre akademisches Leben und drei fragwürdige Abschlüsse", fasste die Zeitung El Mundo Casado zusammen. Ein schwerer Start für einen 37-Jährigen, der eine angeschlagene Oppositionspartei nach schweren Korruptionsskandalen aus der Krise führen soll.

Er ist nicht der erste Fall. Parallel zu Casado untersucht die Justiz die Laufbahn der früheren Madrider Regionalpräsidentin Cristina Cifuentes, die auch fast PP-Parteivorsitzende geworden wäre - wenn ihr nicht eine Titelaffäre dazwischengekommen wäre. Bei ihr wog schwerer, dass sie nachweislich falsche Angaben gemacht hatte. Als man ihr dann noch Ladendiebstahl nachwies, war es selbst der PP zuviel.

Die Affären werfen ein Licht auf Spaniens akademischen Betrieb. Sogenannte máster tauchten seit den 1990er-Jahren massenhaft auf, Postgraduierten-Titel, den man nach der licenciatura, dem eigentlichen Uni-Abschluss, erwirbt. Es gibt kaum Standards, neben Universitäten bieten mehr oder weniger seriöse Bildungseinrichtungen solche Titel an, oft steht der Wert der Lehrveranstaltungen in keinem Verhältnis zur Studiengebühr.

Es gibt máster für öffentliche Vewaltung, für Journalisten, Feuerwehrleute, Krankenschwestern oder Torwarttrainer. Sie richten sich an die Hochschulabsolventen, die seit der Akademisierung des Ausbildungswesens in den 1980er- und 90er-Jahren auf dem viel zu engen Arbeitsmarkt keinen Platz finden und so noch länger im Bildungsbereich verweilen können. Darüber hinaus bieten sie eine Möglichkeit, einem glanzlosen Abschluss schönen Schein hinzuzufügen - eine Versuchung, der auch Politiker gerne verfallen, nicht nur konservative: Ein Regionalpolitiker der linksalternativen Podemos musste wegen eines erschlichenen Ingenieur-Titels zurücktreten. Das Geschäft läuft trotzdem gut. Die Universität Juan Carlos meldet, die Einschreibungen zu máster-Studiengängen seien seit vergangenem Jahr um 15 Prozent gestiegen.