Das Parlament in Spanien hat eine umstrittene Amnestie für katalanische Separatisten verabschiedet. Das "Gesetz für die institutionelle, politische und soziale Normalisierung in Katalonien" wurde am Donnerstag im Unterhaus in Madrid mit 177 zu 172 Stimmen endgültig gebilligt. Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt wird das Regelwerk in den nächsten Tagen in Kraft treten. Der Verabschiedung waren seit Ende vorigen Jahres hitzige Debatten und mehrere Abstimmungen in beiden Parlamentshäusern vorangegangen.