Koalition Aus drei mach eins 29. August 2025, 16:00 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Die Fraktionsvorsitzenden Matthias Miersch, Alexander Hoffmann und Jens Spahn (von links nach rechts) bei ihrer Fraktionsklausur in Würzburg. (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Zusammenfassung Die Fraktionsspitzen von CDU, CSU und SPD haben bei einer zweitägigen Klausur in Würzburg ein Aufbruchprogramm mit drei Schwerpunkten beschlossen.

Das Programm fokussiert sich auf Verteidigungsstärkung, Wirtschaftswachstum durch Bürokratieabbau und die Abschaffung des Heizungsgesetzes sowie eine Sozialstaatsreform.

Eine Expertin erklärte den Fraktionsspitzen, dass Demokratie und Wirtschaftswachstum sich gegenseitig bedingen und Verteilungskämpfe Populisten begünstigen.

Zwei Tage haben sich die Fraktionsspitzen von CDU, CSU und SPD eingeschlossen, um ein Team zu werden. Herausgekommen ist ein Papier mit großen Ankündigungen – und viel Selbstvergewisserung.

Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Würzburg

