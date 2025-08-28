Klausur in Würzburg Streit? Hat hier jemand „Streit“ gesagt? 28. August 2025, 16:01 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Unions-Fraktionschef Jens Spahn macht auf der Würzburger Mainbrücke ein Selfie von sich mit SPD-Fraktionschef Matthias Miersch und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann. (Foto: Heiko Becker/Reuters)

Zusammenfassung Die Fraktionschefs von Union und SPD treffen sich zu einer Klausur in Würzburg und geben sich demonstrativ harmonisch nach dem Streit um die gescheiterte Richterwahl.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte warnt vor Naivität gegenüber Putin und fordert maximalen Druck auf Russland durch noch mehr Waffen für die Ukraine.

Die Koalition plant eine Art Agenda 2030 mit Sozialreformen bei Rente, Krankenkassen, Pflegekosten und Bürgergeld, um den Sozialstaat effizienter zu machen. Von der Redaktion überprüft Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI. Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Mehr Feedback geben

Die Fraktionschefs von Union und SPD geben sich nach der gescheiterten Richterwahl bei ihrer Klausur harmonisch. Doch die Themen, die sie diskutieren, könnten komplizierter kaum sein.

Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Würzburg

