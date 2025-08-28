Das haben sie sich anders vorgestellt. Bilder des Aufbruchs sollten es sein, drei Männer, die eine Brücke überqueren, sich gemeinsam auf den Weg machen, bereit für alles, was da kommen möge im „Herbst der Reformen“. Stattdessen: graue Wolken, Schirme, Nieselregen. Kurzzeitig steht die Frage im Raum, ob man den Termin wirklich durchziehen soll; was seien denn das für Bilder und Schlagzeilen, „eine Koalition im Regen“, merkt ein Koalitionär an.
Klausur in WürzburgStreit? Hat hier jemand „Streit“ gesagt?
Lesezeit: 4 Min.
- Die Fraktionschefs von Union und SPD treffen sich zu einer Klausur in Würzburg und geben sich demonstrativ harmonisch nach dem Streit um die gescheiterte Richterwahl.
- Nato-Generalsekretär Mark Rutte warnt vor Naivität gegenüber Putin und fordert maximalen Druck auf Russland durch noch mehr Waffen für die Ukraine.
- Die Koalition plant eine Art Agenda 2030 mit Sozialreformen bei Rente, Krankenkassen, Pflegekosten und Bürgergeld, um den Sozialstaat effizienter zu machen.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?Mehr Feedback geben
Die Fraktionschefs von Union und SPD geben sich nach der gescheiterten Richterwahl bei ihrer Klausur harmonisch. Doch die Themen, die sie diskutieren, könnten komplizierter kaum sein.
Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Würzburg
Bundesregierung:Das sind die großen Baustellen von Schwarz-Rot
Bürgergeld, Rente, Richterwahlen: Der Kanzler hat einen „Herbst der Reformen“ angekündigt. Welche Projekte die Koalition beschäftigen werden.
Lesen Sie mehr zum Thema