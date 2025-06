Von Christina Berndt, Markus Grill, Vivien Timmler, Berlin

Am Dienstagmorgen ging bei den Haushältern des Deutschen Bundestages die Mail ein, auf die sie seit Monaten gewartet hatten. Sie kam von Dennis Rohde, ausgerechnet, dem früheren SPD-Chefhaushälter, der nun Staatssekretär im Finanzministerium ist. In seiner früheren Rolle hatte Rohde vielfach auf Aufklärung in der Masken-Affäre gedrängt. Nun ist er es, der dem Haushaltsausschuss den Bericht der Sonderermittlerin Margaretha Sudhof – oder „Aufklärungsbeauftragten“, wie es in dem Schreiben heißt – zusendet. Die Juristin hat in den vergangenen Monaten untersucht, wie es in der Pandemie zu der massenhaften Überbeschaffung von Corona-Masken und dem damit verbundenen Logistik-Desaster kommen konnte, was die Steuerzahler Milliarden kostet.