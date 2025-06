Von Christina Berndt und Vivien Timmler, Berlin

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages bekommen, was sie wollen: Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will den knapp 170-seitigen Sonderbericht zur Maskenbeschaffung in der Corona-Pandemie nun doch dem Haushaltsausschuss vorlegen. Zwei Wochen lang hatte sie das strikt abgelehnt. Sie ließ stattdessen im Ministerium einen eigenen Bericht erarbeiten, in den die Erkenntnisse der Sonderermittlerin Margaretha Sudhof (SPD) lediglich „einfließen“ sollten, wie ein Sprecher sagte.