Der Gesundheitsminister äußert sich zur Kritik am Impfstart in Deutschland. Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Video.

Es ist keine leichte Zeit für Jens Spahn (CDU). Der Bundesgesundheitsminister hat der Corona-Pandemie wegen ohnehin sehr viel zu tun, bisher gab er dabei ein gutes Bild ab. Darauf deuten zumindest seine Umfragewerte hin, denen zufolge Spahn etwa deutlich beliebter ist als die drei Bewerber um den CDU-Parteivorsitz Armin Laschet, Norbert Röttgen und Friedrich Merz.

Nun aber steht Spahn in der Kritik. Den Impfstart gegen das Coronavirus empfinden viele Menschen in Deutschland als holprig: Es werde zu wenig geimpft, zudem habe die Bundesregierung zu wenig Vakzin eingekauft, heißt es. So sehen das auch Teile der SPD, deren Kanzlerkandidat Olaf Scholzeinen kritischen Fragenkatalog an Spahn geschickt hat. Die Spannungen in der Koalition sind seitdem groß.

Um diese Themen geht es in der Pressekonferenz, die der Gesundheitsminister für 12:15 Uhr einberufen hat. Ebenso um das Krisentreffen, das Kanzlerin Merkel mit Spahn und anderen Ministern organisiert hat, um Wege auszuloten, um möglichst schnell an mehr Impfstoff zu kommen. Eine Entmachtung Spahns sei das, schrieben Boulevard-Medien, die Kanzlerin wies das jedoch zurück.