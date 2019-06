11. Juni 2019, 13:07 Uhr Homosexualität Spahn plant Verbot von "Konversionstherapien"

In Deutschland gibt es bis heute Geistliche, Psychotherapeuten, Ärzte oder Coaches, die Menschen ihre sexuelle Orientierung ausreden wollen.

Deshalb möchte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Versuche, Homosexualität wie eine Krankheit zu "heilen", verbieten.

Zwei Gutachten sollen belegen, dass Strafen für diese sogenannten Konversionstherapien verfassungsrechtlich machbar und medizinisch geboten sind.

Von Kristiana Ludwig , Berlin

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) möchte Versuche, Homosexualität wie eine Krankheit zu "heilen", verbieten. Am Dienstag stellte er zwei Gutachten vor, die belegen sollen, dass Strafen für diese sogenannten Konversionstherapien sowohl verfassungsrechtlich machbar als auch medizinisch geboten seien. "Homosexualität ist keine Krankheit und daher auch nicht therapiebedürftig", sagte Spahn. Er wolle nun Justizministerin Katarina Barley (SPD) bitten, noch in diesem Jahr ein entsprechendes Gesetz vorzulegen.

Nach Recherchen einer Fachkommission, die Spahn Anfang April einberufen hatte, versuchen in Deutschland bis heute regelmäßig Geistliche, Psychotherapeuten, Ärzte oder Coaches, Menschen ihre sexuelle Orientierung auszureden. Vor allem unter evangelikalen Christen seien Maßnahmen gängig, Homosexuelle in Gruppen- oder Einzelgesprächen zu einer heterosexuellen Orientierung zu drängen. Einige Ärzte und Therapeuten rechneten solche Maßnahmen sogar bei den Krankenkassen ab, allerdings unter anderem Namen. Solche Interventionen verstießen schon lange gegen medizinische Leitlinien, sagte der Vorstand der Magnus-Hirschfeld-Stiftung, Jörg Litwinschuh-Barthel. Zum Teil seien es auch Familienmitglieder, die etwa fragwürdige Abschreckungsmethoden an Schwulen und Lesben ausprobierten. Etwa 1000 Menschen seien jedes Jahr betroffen, schätzte er.

Heutige Rechtslage schützt Betroffene kaum

Bis in die siebziger Jahre hätten Ärzte in Deutschland noch versucht, Homosexualität durch Operationen am Gehirn oder durch Kastrationen zu beheben, sagte der Hamburger Sexualwissenschaftler Peer Birken. Auch Elektroschocks oder Brechmittel seien eingesetzt worden. In seinem Gutachten nennt er diese Eingriffe "Irrwege" der Medizin. Es gebe "keine Hinweise darauf, dass Homosexualität eine Störung oder gar Krankheit" sei. Nichts spreche dafür, dass Konversionsmaßnahmen wirksam seien. Vielmehr berichteten Menschen, an denen solche Versuche unternommen wurden, von negativen Folgen wie Depressionen und Angstzuständen.

Der Münchner Rechtsprofessor Martin Burgi kommt in seinem Gutachten zu dem Schluss, dass die heutige Rechtslage Betroffene kaum vor einem solchen unzulässigen Eingriff in ihre Gesundheit und in ihre sexuelle Selbstbestimmung schütze. Konversionsmaßnahmen seien diskriminierend und könnten deshalb auf der Grundlage des Grundgesetzes verboten werden. Fraglich sei aber, ob es sich künftig um einen Straftatbestand oder um eine Ordnungswidrigkeit handeln würde, wenn ein Therapeut gegen ein solches Verbot verstoße.

Die Fraktion der Grünen im Bundestag hatte bereits im Februar beantragt, sogenannte Heilungen von Homosexuellen zu verbieten. Auch die SPD-Gesundheitspolitikerin Hilde Mattheis hält Spahns Vorstoß für richtig. "Ich denke, dass es im Bundestag für ein Verbot eine breite Mehrheit gibt", sagte sie. Mattheis plädierte für ein schnelles und "unmissverständliches Signal".