Das Rentenpaket und die Abschaffung des Bürgergelds sollen erst der Anfang sein. Union und SPD haben sich vorgenommen, den Sozialstaat zu erneuern. Die Koalition hat Kommissionen eingesetzt und versprochen, 2026 werde das Jahr für „grundlegende Reformen“, wie Kanzler Friedrich Merz in seiner Neujahrsansprache sagte. Der Bedarf an Veränderung ist unübersehbar: bei der Grundsicherung, bei der Rente, in Arztpraxen und Kliniken, bei der Hilfe für Ärmere insgesamt. Autoren der Süddeutschen Zeitung haben Ideen zusammengetragen, wie der Sozialstaat in diesem Jahr wirklich besser werden kann.