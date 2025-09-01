Die Sozialstaatskommission hat einen großen Namen. Immerhin betrug das gesamte Sozialbudget im Vorjahr 1,3 Billionen Euro. Mit diesem gigantischen Brocken soll sich die Kommission der Bundesregierung allerdings nicht beschäftigen. Sie wird sich nur um einen kleinen Teil des Sozialstaats kümmern – allerdings um einen politisch sehr heiklen: das Bürgergeld und das Wohngeld . Beides zusammen macht nicht mal fünf Prozent des Sozialbudgets aus. Allerdings geht es wegen des Arbeitskräftemangels um das volkswirtschaftlich wichtige Problem, dass es sich in vielen Fällen wegen des Sozialstaats nicht wirklich lohnt, mehr zu arbeiten. An diesem Montag ist die Kommission zum ersten Mal zusammengekommen.

Für welche Menschen lohnt es sich nicht, mehr zu arbeiten?

Menschen mit geringem Einkommen erhalten staatliche Hilfe. Doch sie bekommen das Geld aus unterschiedlichen Systemen, die nicht aufeinander abgestimmt sind. Das kann zur absurden Situation führen, dass eine Familie deutlich mehr verdient als vorher, weil beispielsweise die Frau anfängt zu arbeiten – aber die Familie hat nicht mehr Geld auf dem Konto, weil andererseits staatliche Hilfen im gleichen Umfang gekürzt werden. Der Anreiz, einen mitunter nervigen, mühsamen Job anzunehmen, ist finanziell in vielen Fällen nahe null. Damit mehr Menschen arbeiten, wäre das Gegenteil nötig: Jeder zusätzlich erarbeitete Euro Einkommen sollte sich für die Familie lohnen.

Um welche staatlichen Hilfen geht es?

Da ist einerseits das Bürgergeld. Wer zu wenig verdient, um die eigene Existenz zu sichern, bekommt zusätzlich zum Lohn noch Geld vom Staat zugeschossen. Man spricht von Aufstockern im Bürgergeld. Wer etwas mehr Geld verdient, fällt aus dem Bürgergeldsystem – kann aber noch Anspruch auf Wohngeld und Kinderzuschlag haben. Das sind zwei andere Sozialleistungen, die völlig anders gerechnet werden als das Bürgergeld. Wohngeld plus Kinderzuschlag bilden in Deutschland neben dem Bürgergeld eine Art zweites Sozialsystem für Menschen mit geringem Einkommen.

Wie sieht eine Beispielrechnung aus?

Das Münchner Ifo-Institut hat vor ein paar Wochen für die Süddeutsche Zeitung ein Beispiel vorgerechnet. In diesem Fall verdienen die Eltern zusammen 3500 Euro brutto im Monat, davon bleiben netto rund 2702 Euro. Dank Kindergeld, Kinderzuschlag und Wohngeld hat die Familie monatlich rund 4430 Euro auf dem Konto. Nun bekommen die Eltern das Angebot, mehr oder in einem besser bezahlten Job zu arbeiten. Das Bruttoeinkommen der Familie würde auf 5500 Euro steigen, ein ziemlicher Sprung. „Doch wenn das Gehalt so steigt, entfallen Wohngeld und Kinderzuschlag für diese Familie in gleicher Höhe“, hat Ifo-Ökonom Andreas Peichl der SZ gesagt. Das bedauerliche Ergebnis: Netto käme für die Familie das Gleiche heraus. „Wer geht denn arbeiten, wenn es finanziell keinen Unterschied macht und man stattdessen sogar noch die Betreuung der zwei Kinder organisieren und im Zweifel dafür noch Geld ausgeben muss?“, so Peichl.

Was soll die Kommission jetzt ändern?

Im Arbeitsministerium von Bärbel Bas (SPD) hat die Kommission allerlei zu besprechen. Es sind auch viele Akteure beteiligt: neun Bundesministerien, fünf Bundesländer und die drei kommunalen Spitzenverbände. Das zeigt schon, wie komplex das Problem ist, da diese Sozialleistungen oft die verschiedenen föderalen Ebenen berühren. Diskutiert werden soll, ob Sozialleistungen zusammengelegt werden, um alles einfacher zu machen. Auch der im Beispiel vorgerechnete Fall, dass staatliche Hilfen ruckartig gestrichen werden, steht auf der Agenda. Fachleute nennen das Phänomen Transferentzugsrate.

Außerdem beschäftigt sich die Kommission mit der Frage, ob der Staat es hinbekommt, dass die Menschen nur einmal einen Antrag stellen müssen und der Staat dann im Hintergrund sortiert, welche Hilfen wem zustehen. Bislang müssen oft eigene Anträge an unterschiedlichen Stellen ausgefüllt werden. Und selbst was als Einkommen zählt, kann sich dabei unterscheiden. Viele Menschen rufen daher staatliche Hilfen, die ihnen eigentlich zustehen, wegen zu großer Bürokratie, aus Unkenntnis oder auch aus Stolz nicht ab.

Wie viel würde eine Reform bringen?

Auch das hat das Ifo-Institut schon vor Längerem ausgerechnet. Eine solche Reform würde umgerechnet 144 000 Menschen zusätzlich in Arbeit bringen. Das würde die Ausgaben für diese Sozialhilfen senken und zugleich die Steuereinnahmen erhöhen. Weil Arbeitskräfte knapp sind, wäre das auch ökonomisch sinnvoll, die Wirtschaft würde stärker wachsen. Damit das klappt, müsste vor allem das Wohngeld im Bürgergeld aufgehen. Das macht das System einfacher und würde die Anreize erhöhen, mehr zu arbeiten.

Allerdings hat dieser Vorschlag auch einen politischen Nachteil: Es gäbe in der Statistik mehr Menschen im Bürgergeld. Rund 1,6 Millionen Haushalte würden neu in der Statistik auftauchen. Das gilt als heikel. Denn diese Zahl wird in der Öffentlichkeit stark diskutiert – anders als die Zahl der Wohngeldempfänger, obwohl die ja auch Geld vom Staat bekommen.

Wo verlaufen die politischen Konfliktlinien?

SPD-Chefin Bas hat durchgesetzt, dass die Regierungskommission nicht zum Schluss kommen darf, das „Schutzniveau“ zu senken. Im Koalitionsvertrag war das unverbindlicher als Absichtserklärung formuliert. Doch nun hat die SPD-Chefin auch die Spitzen der Unionsfraktion überzeugt; ihre Formulierung findet sich im Beschlusspapier der Fraktionsführung nach der Klausur in Würzburg. Die CDU möchte im Bundeshaushalt beim Bürgergeld sparen. Das kann allerdings eine volkswirtschaftlich nützliche Reform erschweren. Wenn mehr Menschen aus dem Wohngeld- ins Bürgergeldsystem wechseln würden, würde das erst mal den Bund mehr kosten – allerdings wird anderswo im föderalen System Geld gespart. Ergebnisse sollen im Januar präsentiert werden.