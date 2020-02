Selten war Opposition einfacher. Sie muss lediglich einen scharfen Blick auf das deutsche Steuer- und Abgabensystem werfen. Dieses System erinnert inzwischen an einen wild wuchernden Acker, wo nach Gutdünken das eine oder andere Eckchen bewirtschaftet wird, aber niemals das ganze Feld. Union und SPD haben es in mehr als zehn Jahren bester wirtschaftlicher Voraussetzungen nicht für nötig gehalten, die Finanzierung des Staates zu modernisieren, sondern nur hier und da das Nötigste gemacht. Umso besser wird der Wildwuchs sichtbar.

Völlig zu Recht bemängelt die Linke, manchmal sogar in ungewöhnlicher Einheit mit der FDP, dass es bei Steuern und Abgaben so durcheinander wie ungerecht zugehe. Wer mehr verdient soll mehr zahlen - gegen dieses Prinzip wird zunehmend verstoßen. Bei kleinen Einkommen stiegt der Steuersatz schnell an. Der Weg bis zum Spitzensteuersatz ist kürzer geworden; zugleich greift bei den Sozialabgaben ein Deckel - für Besserverdiener.

Im Zusammenspiel dieser Regeln ist nicht nur die Steuer- und Abgabenlast in Deutschland auf den zweithöchsten europäischen Wert gestiegen. Entstanden ist die bizarre Situation, dass Mittelschicht und Höchstverdiener praktisch ähnlich hoch belastet werden. Es ist höchste Zeit, dass die Regierung diesen Acker neu bestellt.