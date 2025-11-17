Die Zahl wohnungsloser Menschen in Deutschland ist nach Einschätzung der Wohnungslosenhilfe auf mehr als eine Million Menschen angewachsen. Mindestens 1,029 Millionen Menschen seien 2024 zeitweise wohnungslos gewesen, teilte die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG-W) in ihrer Hochrechnung am Montag mit. „Die Wohnungslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland hat einen Höchststand erreicht und ein Ende ist nicht in Sicht“, sagte die Vorsitzende Susanne Hahmann. Im Jahr 2023 habe es 928 000 Wohnungslosen gegeben, die Zahl sei um etwa elf Prozent gestiegen. Etwa 56 000 Menschen lebten 2024 ganz ohne Unterkunft auf der Straße. Der Rest war ordnungsrechtlich durch Städte oder Kommunen untergebracht. Die große Mehrheit der wohnungslosen Menschen, etwa 80 Prozent, besaß im vergangenen Jahr keine deutsche Staatsbürgerschaft. Die meisten stammten zudem nicht aus der EU oder waren staatenlos.