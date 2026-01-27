Wer Hilfe braucht, soll Hilfe bekommen – das ist ein Grundversprechen des deutschen Sozialstaats. In der Realität gilt allerdings oft: Wer Hilfe braucht, muss erst mal Formulare ausfüllen. Viele Formulare. Das möchte die Bundesregierung ändern. Sozialleistungen zu bekommen, soll künftig schneller und einfacher möglich sein. Die Regierung erhofft sich davon, Geld und Personal in der Verwaltung einzusparen. Außerdem soll es sich durch neue Regeln häufiger lohnen, mehr zu arbeiten. Das wäre gut für die Volkswirtschaft. Das sind die Ergebnisse der Kommission zur Sozialstaatsreform, die an diesem Dienstag vorgestellt werden sollen und der Süddeutschen Zeitung vorab vorlagen. Der Name der Arbeitsgruppe führt etwas in die Irre, weil die Runde sich zwar wichtige Teile des Sozialstaats vorgenommen hat, aber nicht alle. Der Fokus lag auf dem Bürgergeld und anderen Leistungen für Bedürftige und Geringverdiener.