Inmitten der Debatte über die angekündigte Pflegereform verdeutlichen neue Daten die schwierige Lage. Die Zahl der Pflegebedürftigen überschritt im vergangenen Jahr die Sechs-Millionen-Marke, wie der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) und der Medizinische Dienst Bund mitteilten. Zugleich sei die Finanzlage bei der Pflegeversicherung weiterhin dramatisch, warnte Verbandschef Oliver Blatt. 2025 erhielten den neuen Zahlen zufolge 6,01 Millionen Menschen in Deutschland Leistungen der sozialen Pflegeversicherung. Grund für den Anstieg ist unter anderem die Pflegereform 2017, die den Kreis der Anspruchsberechtigten erweiterte. Dass der Zugang zu Pflegeleistungen funktioniere, sei „im Grunde eine sehr gute Nachricht“, sagte der Chef des GKV-Spitzenverbandes. Jedoch stellten die steigenden Zahlen die Pflegeversicherung vor enorme Herausforderungen. Die Bundesregierung arbeitet gerade an einer Pflegereform, über die Details wird kontrovers diskutiert.