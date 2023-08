Wer sich einsam fühlt und an einen Hund als Begleiter denkt, bekommt dafür kein Geld vom Jobcenter. Das entschied das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg. Es teilte am Montag mit:"Der Wunsch nach Tierhaltung begründet keinen Anspruch auf höhere Leistungen des Jobcenters." Ein Hund gehöre auch nicht zum Existenzminimum. Ein Langzeitarbeitsloser hatte Geld für Anschaffung und Haltung eines Hundes gefordert - auf Lebenszeit. Er brauche einen Begleithund "als soziale Unterstützung während und insbesondere nach der Corona-Pandemie, um die schweren Folgen sozialer und finanzieller Isolation zu kompensieren", hatte er laut LSG argumentiert. Zudem sorge ein Hund für eine feste Tagesstruktur, sei "Familienersatz" und ermögliche soziale Kontakte. Der Kläger erhält laut Gericht seit 2005 Arbeitslosengeld II, das nun Bürgergeld heißt. Für den Kauf des Tieres gab er 2000 Euro an, für die Haltung monatlich 200 Euro.