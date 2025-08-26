Sozialreformen „Merz sollte den Leuten keine Angst machen“ 26. August 2025, 15:12 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Rüdiger Schuch leitet seit eineinhalb Jahren die Diakonie Deutschland und vertritt damit fast 630 000 Mitarbeiter und 700 000 ehrenamtliche Helfer. (Foto: IMAGO/Hans Scherhaufer/IMAGO/epd)

Der Bundeskanzler hält den Sozialstaat in der bisherigen Form für nicht mehr finanzierbar. Auch Diakonie-Präsident Rüdiger Schuch plädiert für eine Reform, warnt die Regierung aber vor einem aus seiner Sicht fatalen Fehler.

Interview von Claus Hulverscheidt, Berlin

