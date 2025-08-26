Rüdiger Schuch weiß, wovon er redet, wenn es um die Vorzüge wie auch um die Tücken des hiesigen Sozialstaats geht. Seit gut eineinhalb Jahren führt der ehemalige Pfarrer die Diakonie Deutschland, den Sozialdienst der evangelischen Kirche. Der 56-jährige Vater zweier erwachsener Kinder ist damit oberster Repräsentant von fast 630 000 Mitarbeitern und 700 000 ehrenamtlichen Helfern.
Sozialreformen„Merz sollte den Leuten keine Angst machen“
Lesezeit: 3 Min.
Der Bundeskanzler hält den Sozialstaat in der bisherigen Form für nicht mehr finanzierbar. Auch Diakonie-Präsident Rüdiger Schuch plädiert für eine Reform, warnt die Regierung aber vor einem aus seiner Sicht fatalen Fehler.
Interview von Claus Hulverscheidt, Berlin
