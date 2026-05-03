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Interview zu Einschnitten ins Sozialsystem„Wir werden uns in Zukunft vieles nicht mehr leisten können“

Lesezeit: 6 Min.

Vor allem bei Inklusion - hier eine Schulbegleiterin an einer Schule in Jena - soll gespart werden.
Vor allem bei Inklusion - hier eine Schulbegleiterin an einer Schule in Jena - soll gespart werden. Sebastian Willnow/imago

Schulbegleiter, Hilfe für behinderte Menschen: Die Kommunen wollen bei Sozialleistungen sparen. Was steckt dahinter? Ein Gespräch mit Achim Brötel, der die Landkreise in Deutschland vertritt.

Von Claudia Henzler und Roland Muschel, Stuttgart/München

Deutschlands Kommunen ächzen unter immer weiter steigenden Ausgaben. Mit Ländern und dem Bund suchen sie deshalb nach Möglichkeiten für Einsparungen. Nachdem ein internes Arbeitspapier mit Sparvorschlägen an die Öffentlichkeit gelangt ist, üben Sozialorganisationen harte Kritik: Die Kommunen wollten ausgerechnet an den Schwächsten sparen – an der Unterstützung für behinderte Kinder. Achim Brötel, Präsident des deutschen Landkreistags, ist an den Verhandlungen mit Bund und Ländern beteiligt.

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