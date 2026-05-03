Deutschlands Kommunen ächzen unter immer weiter steigenden Ausgaben. Mit Ländern und dem Bund suchen sie deshalb nach Möglichkeiten für Einsparungen. Nachdem ein internes Arbeitspapier mit Sparvorschlägen an die Öffentlichkeit gelangt ist, üben Sozialorganisationen harte Kritik: Die Kommunen wollten ausgerechnet an den Schwächsten sparen – an der Unterstützung für behinderte Kinder. Achim Brötel, Präsident des deutschen Landkreistags, ist an den Verhandlungen mit Bund und Ländern beteiligt.
Interview zu Einschnitten ins Sozialsystem„Wir werden uns in Zukunft vieles nicht mehr leisten können“
Lesezeit: 6 Min.
Schulbegleiter, Hilfe für behinderte Menschen: Die Kommunen wollen bei Sozialleistungen sparen. Was steckt dahinter? Ein Gespräch mit Achim Brötel, der die Landkreise in Deutschland vertritt.
Von Claudia Henzler und Roland Muschel, Stuttgart/München
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