Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will das lange angekündigte Rentenpaket und ein Tariftreuegesetz in diesem Frühjahr auf den Weg bringen. Er werde "im Februar ein Rentenpaket II vorlegen, mit dem wir dauerhaft das Rentenniveau in Deutschland sichern", sagte Heil am Donnerstag in der Haushaltsdebatte des Bundestages. Es sollen das Rentenniveau auf nicht weniger als 48 Prozent eines Durchschnittslohns festgeschrieben und eine Aktienrente eingeführt werden. Zur Stärkung von Tarifverträgen werde die Regierung im Frühjahr ein Gesetz vorlegen. Heils erster Entwurf vom Mai 2022 sah vor, dass Aufträge des Bundes ab einem Wert von 10 000 Euro nur noch an Firmen gehen, die nach Tarif bezahlen.