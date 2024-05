Das Bundeskanzleramt will das Rentenpaket der Ampelregierung, zu dem an diesem Mittwoch der Kabinettsbeschluss erwartet wird, in wenigen Wochen durch das Parlament bringen. Der Bundesrat solle sich am 5. Juli, unmittelbar vor der parlamentarischen Sommerpause, mit dem Gesetzentwurf beschäftigen, hieß es in einem Schreiben des Kanzleramts von Olaf Scholz (SPD) an Vertreter der Länder und der Länderkammer. Zuvor müsste der Bundestag über den Entwurf beraten und ihn beschlossen haben. FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner hatte zwischenzeitlich mit einem Veto gedroht, um zu hohe Ausgabenwünsche der Ministerien für den Haushalt 2025 zu unterbinden. Das sogenannte Rentenpaket II sieht die Festschreibung eines bestimmten Rentenniveaus über viele Jahre vor - sowie den Einstieg in eine Aktienrente durch die Anlage eines "Generationenkapitals".