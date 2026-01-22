Die Pflege im Heim wird immer teurer. Im ersten Jahr in der Einrichtung müssen Pflegebedürftige im bundesweiten Schnitt nun 3.245 Euro im Monat aus eigener Tasche zahlen, wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen mit Stand zum 1. Januar ergab. Das waren monatlich 137 Euro mehr als zum 1. Juli 2025 und 261 Euro mehr als Anfang vergangenen Jahres. Patientenvertreter und Kassen forderten die schwarz-rote Koalition auf, mit einer angekündigten Reform Pflegebedürftige endlich insgesamt zu entlasten.

In den Summen ist zum einen ein Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung enthalten. Denn von den Kosten trägt die Pflegeversicherung – anders als die Krankenversicherung – nur einen Teil. Für Bewohnerinnen und Bewohner im Heim kommen dann auch noch Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie für Investitionen in den Einrichtungen und Umlagen für Ausbildungskosten hinzu. Kostentreiber sind vor allem die Personalausgaben für dringend benötigte Pflegekräfte. Teurer geworden sind aber auch Unterkunft und Verpflegung.

Regional gibt es große Unterschiede. Im Ländervergleich am teuersten war die Pflege im ersten Jahr im Heim zum 1. Januar in Bremen mit durchschnittlich 3.637 Euro im Monat und im Saarland mit 3.601 Euro. Am niedrigsten war die monatliche Belastung im ersten Jahr im Heim in Sachsen-Anhalt mit 2.720 Euro.

Die Vorstandschefin des Ersatzkassenverbands, Ulrike Elsner, mahnte eine nachhaltige Finanzierung der Pflege an, die auch Pflegebedürftige in Heimen deutlich entlaste. „Es ist richtig, dass das Pflegepersonal gut bezahlt wird.“ Es könne aber nicht sein, dass Lohnsteigerungen weiter zum großen Teil den Pflegebedürftigen aufgebürdet werden. Es brauche eine „solidarische Lösung“.

Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will in den nächsten Monaten eine Reform angehen, die auch die Beiträge stabilisieren soll. Eine zur Vorbereitung der Reform eingesetzte Bund-Länder-Arbeitsgruppe hatte im Dezember ein Papier präsentiert, das Optionen für Maßnahmen bei Einnahmen und Ausgaben mit den finanziellen Auswirkungen aufführt. Kanzler Friedrich Merz (CDU) ließ direkt durchblicken, dass er mit dem ersten Ergebnis noch unzufrieden ist. Im Blick steht neben rund 710.000 Pflegebedürftigen in Heimen dabei auch die Mehrzahl von 4,8 Millionen Pflegebedürftigen daheim.