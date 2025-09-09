Berater von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fordern eine entschlossene Rentenreform und zügige schrittweise Anhebung des Rentenalters in Deutschland. „Eine weitere Anhebung des Rentenalters müsste jetzt auf den Weg gebracht werden“, heißt es in einem neuen Impulspapier des Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik. Die Berater, unter ihnen die „Wirtschaftsweise“ Veronika Grimm, warnen vor den Folgen der Alterung der Gesellschaft: „Ohne eine entschlossene Reformagenda droht die Rentenversicherung zu einer zunehmenden Belastung des Bundeshaushalts zu werden – und zur tickenden Zeitbombe für die Generationengerechtigkeit.“ Um die Zuschüsse an die Rente einzudämmen, solle auch die „Rente mit 63“ abgeschafft und auf Härtefälle beschränkt werden.