Immer mehr ältere Menschen in Deutschland sind nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) auf Unterstützung in Wohnungsnotfällen angewiesen. „Gleichzeitig bleiben sie häufiger über lange Zeit wohnungslos und sind stärker von gesundheitlichen Belastungen sowie sozialer Isolation betroffen“, teilte die Bundesarbeitsgemeinschaft mit. Die BAGW fordert deshalb den Ausbau präventiver Hilfen sowie mehr bezahlbaren und altersgerechten Wohnraum. Der Paritätische Wohlfahrtsverband und die Linkspartei kritisieren in diesem Zusammenhang die geplante Kürzung des Wohngeldes.