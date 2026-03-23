Frankreichs früherer Premierminister und linke Führungsfigur Lionel Jospin ist tot. Frankreichs amtierender Premier Sébastien Lecornu und Jospins Sozialistische Partei (PS) verbreiteten die Todesnachricht. Jospin wurde 88 Jahre alt. Der Wirtschaftsprofessor war von 1997 bis 2002 Regierungschef. Unter ihm wurde die 35-Stunden-Woche eingeführt und die Amtszeit des Staatspräsidenten auf fünf Jahre verkürzt. Noch heute gilt er im linken politischen Lager als erfolgreicher Schmied eines parteiübergreifenden linken Bündnisses. Jospin wurde am 12. Juli 1937 im Pariser Umland in eine protestantische Lehrerfamilie geboren. Schon in jungen Jahren engagierte er sich in linken Organisationen. Gefördert wurde Jospin dabei von seinem politischen Ziehvater, dem langjährigen Präsidenten François Mitterrand. Jahrelang führte er die Sozialistische Partei an, mehrfach diente er als Bildungsminister.